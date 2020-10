Viareggio ricorda la beata di Poggio a Caiano

Le iniziative in preparazione del centesimo dal dies natalis della beata Margherita Caiani (8 agosto 2021) coinvolgono Viareggio. La città della signora Alice Mariti, che nel 1946 ottenne un miracolo proprio per intercessione della fondatrice delle “Minime” di Poggio a Caiano, è infatti coinvolta, su iniziativa della locale parrocchia di Santa Rita, con tre giornate di preghiera e riflessione.

La prima è prevista giovedì 15 ottobre (ore 21) nel teatro dell’oratorio parrocchiale. Il giornalista e musicista poggese Gabriele Cecchi svolgerà una riflessione su “vita e virtù della beata Margherita Caiani”. Il giovedì successivo, 22 ottobre, sarà la volta del viareggino Marco Zerini. Parlerà su “Eucarestia, autostrada per il cielo” abbinando due beati: oltre a Margherita Caiani anche il giovane Carlo Acutis. Sabato 31 ottobre, infine, nella chiesa di Santa Rita vespri solenni (ore 18) con Messa di tutti i Santi, “cerimonia delle reliquie” (ore 18:30) e (ore 21) veglia di preghiera.

Fra Viareggio e le suore francescane “Minime” di Poggio a Caiano, il rapporto – tuttora molto sentito – ha radici lontane: le religiose dell’ordine fondato da Madre Caiani prestarono servizio nell’ospedale viareggino per oltre 65 anni: dal 1931 fino al 1998. E il miracolo che consentì a madre Caiani di essere proclamata “beata” - il 23 aprile 1989, in Vaticano, da papa Giovanni Paolo II - avvenne proprio a Viareggio.

Nel novembre 1946 la signora Alice Mariti era ricoverata in medicina nell’ospedale Tabarracci della città costiera (che oggi non esiste più): era in condizioni disperate per una malattia tubercolare all’ultimo stadio.

Nelle sue preghiere, la donna chiese alla defunta Madre Maria Margherita Caiani, cui era molto devota, la grazia della guarigione. Nella notte fra il 19 e il 20 novembre la religiosa le apparve in sogno e le parlò. Al risveglio Alice Mariti si sentì migliorata e il 6 dicembre venne dimessa in buone condizioni. Secondo i medici la guarigione fu improvvisa e completa, con immediata, inspiegabile scomparsa di tutti i sintomi in una malata terminale.

Un altro appuntamento, stavolta nella parrocchia del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, la parrocchia centrale del paese, guidata da don Fiorenzo Battistini, avrà per la Chiesa di Pistoia valore diocesano: venerdì 16 ottobre (ore 21) sarà in questa chiesa - proprio nel ricordo di madre Margherita e prendendo a spunto l’attività missionaria, anche odierna, delle sue Minime – che l’ufficio missionario della diocesi di Pistoia si riunirà per l’annuale Veglia Missionaria. Il tema (“Tessitori di fraternità”) rimanda all’ultima enciclica di papa Francesco: “Fratelli tutti”.