Tutto pronto per Orchidea 2020

Stesso format ma con molte novità dettate dal desiderio di rinnovarsi per offrire ai visitatori nuove esperienze. In questo terzo fine settimana di ottobre il Centro Mati1909 in Via Bonellina 68 a Pistoia, tornerà ad ospitare espositori italiani e internazionali che porteranno all’interno degli spazi aziendali gli accesi colori e le singolari forme delle Orchidacee più belle ed esclusive. OrchIDEA è promossa da MATI 1909, un gruppo di aziende di Pistoia che si occupano di produzione di piante ornamentali, progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, organizzazione di eventi e corsi per la divulgazione della cultura del verde.

Per questa nuova edizione, sempre promossa in collaborazione con AIO-Associazione Italiana di Orchidologia, A.M.A.O. Associazione Meridionale Amatori Orchidee e SFO Società Felsinea di Orchidofilia e patrocinata dal Comune di Pistoia, non solo orchidee e piante rare, ma anche uno spazio esclusivo all’interno delle serre aziendali dove saranno presenti aziende del settore agroalimentare, eccellenze del territorio e della Toscana che porteranno i sapori e i prodotti più esclusivi della nostra regione.

VISITE GUIDATE ED EVENTI

Per i due giorni di ORCHidea 2020 un ricco programma di eventi tra cui i laboratori creativi di Fiorita aperti su prenotazione a tutti gli interessati e la presentazione del libro “Fabulae plantarum e fabulae dei” di Paolo Luzzi Tav Editrice, un testo in cui i racconti della tradizione toscana si intrecciano a leggende sospese a metà tra mondo vegetale e fede.

Non più seminari, ma corsi digitali per appassionati: “Soluzioni ‘casalinghe’ alle problematiche di coltivazione. Coltivare senza serra”, questo il titolo del video corso che tutti i visitatori potranno visionare scaricandolo tramite QR CODE o link.

Confermati invece il contest fotografico e la competizione che, sotto il giudizio insindacabile dei giudici AIO, assegnerà i riconoscimenti agli esemplari più meritevoli secondo gli standard europei.

Si ricorda che all’ingresso della mostra, oltre alla registrazione, sarà possibile prenotarsi per gli eventi in programma come le visite guidate alla mostra, ai giardini dimostrativi e agli orti.

ESPOSITORI

Le aziende che esporranno Orchidee e piante rare sono: Il giardino vivace di Didier Berruyer, Le Muse, Nannini Vasco e F.lli, Detlef Frentzel, Ecuadorquideas, Orquídeas Katía, EVOplant, Varesina Orchidee e Giulio Celandroni Orchidee.

Con il desiderio di offrire sempre maggiori servizi, MATI 1909 quest’anno, oltre alla vendita diretta delle piante del vivaio, metterà a disposizione dei visitatori gli architetti dell’ufficio tecnico MATI 1909 per tutti coloro che hanno bisogno di progettare o ristrutturare il proprio giardino.

PARTNER

Nella sua nuova veste la mostra mercato è stata organizzata anche grazie al coinvolgimento di aziende partner, che hanno deciso di sostenere e partecipare attivamente ad ORCHidea 2020; un ringraziamento quindi a: CESAF Pistoia – Centro servizi agro ambientali e forestali; AGRIBIOS – Cooperativa agricola per il recupero e la valorizzazione degli scarti verdi; FLORATOSCANA – Cooperativa Toscana specializzata nella commercializzazione di piante e fiori recisi e nella fornitura di prodotti per il florovivaismo; AGRIVIVAI – Prodotti e servizi di qualità per l’agricoltura e il vivaismo; TORRIGIANI – Macchine agricole e strumenti per giardinaggio professionale e domestico, officina assistenza e riparazioni; NUOVA COMAUTO – Società che opera in Toscana per i marchi Renault e Dacia con 7 sedi dirette che da Massa a Firenze si sviluppano su un territorio di oltre 150 chilometri; BFARM – Professionisti del caffè capaci di seguire ogni fase della filiera produttiva e di trasformazione del prodotto con un occhio attento alla sostenibilità.

SICUREZZA ANTI-COVID

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il DPCM con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. Le misure saranno valide da oggi 13 ottobre 2020 e per i prossimi trenta giorni. Nel testo non sono previste restrizioni per le manifestazioni fieristiche e congressuali, che potranno continuare a svolgersi «previa adozione di protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi». Permane inoltre la «garanzia del distanziamento personale di almeno un metro».

Presìdi agli ingressi per garantire il rispetto del distanziamento, accessi contingentati, personale di servizio addetto al controllo, rilevazione della temperatura corporea, mascherina obbligatoria, ampia disponibilità di gel disinfettanti, percorsi studiati per evitare assembramenti. All’interno degli ampi spazi del centro MATI 1909 sono previste misure che consentono di garantire la massima sicurezza sanitaria senza appesantire o rendere più complicata l’esperienza della mostra per espositori e visitatori.

La sicurezza e la salute dei nostri espositori e visitatori sono al primo posto.

Ci sono tutte le premesse per un’edizione straordinaria, che speriamo possa almeno replicare il grande successo in termini di visitatori delle precedenti.

Vi aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 19 a ORCHidea 2020.

Per info scrivete a info@piantemati.it oppure chiamate il numero 0573 380051

Clicca qui per leggere il protocollo COVID-19

Clicca qui per vedere lo slideshow

Clicca qui per vedere la mappa del Centro Mati 1909

Clicca qui per vedere il video di InToscana sull'edizione 2019

Clicca qui per vedere il video con alcuni espositori

Clicca qui per vedere la mappa della mostra

Fonte: Ufficio Stampa