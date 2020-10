A Calci oltre 12mila euro di bonus idrico per attutire gli effetti dell’emergenza Coronavirus

Oltre 12mila euro di bonus idrico per attutire gli effetti e le ricadute economiche scaturite dall’emergenza Coronavirus. Destinatarie di una vera e propria “boccata di ossigeno” saranno le attività economiche calcesane che, a causa dei Dpcm emanati da Palazzo Chigi la scorsa primavera per contenere la diffusione del Covid-19, sono state costrette ad abbassare le saracinesche. Una misura straordinaria fortemente voluta dal Comune di Calci che ha scelto di destinare oltre 5.300 euro del suo bilancio - nonché gli oltre 6.700 euro stanziati da Acque Spa - alle imprese economiche del paese che saranno ristorate dell’80% dei costi – sostenuti e documentati – relativi alle utenze idriche dell’anno 2020. Attività turistico-ricettive, attività dedicate alla cura della persona, che operano nel campo della ristorazione ecc..: 9 le imprese economiche della Valgraziosa che hanno presentato domanda e che sono rientrate nei requisiti previsti dal bando emanato dall’ente di Piazza Garibaldi. Tra questi svolgere un’ attività corrispondente ad uno dei codici ATECO espressamente assoggettati alla chiusura obbligatoria per contenere il contagio da Covid -19, essere intestatarie di un’ utenza idrica non domestica presso la sede della propria attività, essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA o titolari di partita iva ed avere sede operativa nel comune di Calci.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo ritenuto prioritario intervenire laddove si sono sentiti più fortemente gli effetti del lockdown – interviene l’assessore con delega alle attività produttive, Stefano Tordella –. Grazie a questa misura, davvero concreta, le attività calcesane potranno recuperare una bella quota dei costi totali delle bollette idriche 2020”.

A concludere è il sindaco Massimiliano Ghimenti: “Dopo aver previsto un bonus idrico già destinato alle utenze domestiche e, dunque, alle famiglie calcesane, ci è sembrato doveroso fare un ulteriore sforzo a sostegno delle nostre attività economiche. Consapevoli del difficile momento storico che stiamo vivendo e dei conseguenti riflessi economici, non abbiano esitato a destinare le risorse straordinarie ricevute da Acque Spa e aggiungere oltre 5mila euro del bilancio comunale, per aiutare le imprese calcesane e provare a sostenerle con un aiuto concreto. Nel complesso le misure varate per cittadini, imprese, famiglie, associazioni e più in generale tutte le realtà danneggiate è davvero impressionante per le nostre possibilità”.

Fonte: Ufficio Stampa