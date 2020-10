L'Antica Fiera di San Luca si allarga nella 549esima edizione: le novità a Pontedera

La Fiera di San Luca torna a Pontedera dal 17 al 25 ottobre 2020 e non solo lo fa in grande ma lo fa ispirandosi al passato, elevando il momento tipicamente fieristico a vetrina espositiva per le attività. La 549esima edizione dell'Antica Fiera di San Luca si allarga rispettando le normative anti Covid ed ha in programma di unire food, artigianato, spettacoli e luna park, collegando due aree di punta per la città, ovvero l'area Expo in zona mercato e il centro.

Presenti questa mattina alla conferenza stampa per l'illustrazione dell'evento il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli, l'Associazione Factory alla base dell'organizzazione dell'appuntamento che debutterà questo sabato, le associazioni di categoria che hanno fornito il loro appoggio ovvero Confcommercio con Mickey Condelli e Valentina Savi, Luca Sardelli di Confesercenti, Francesco Burgalassi Confartigianato, l'espositrice Simona Valori e Giacomo Baldini e Michele Quirici, due figure che accompagneranno i visitatori in un modo originale che tra poco scopriremo. L'evento ha il patrocinio, oltre ai già citati di: Camera di Commercio di Pisa, Talete Edizioni, CNA e Terre di Pisa.

Una ricca e articolata organizzazione sarà dunque quella della Fiera di San Luca. Una volta giunti in area Expo sarà consegnata la mappa per raggiungere con facilità le iniziative posizionate in vari punti di Pontedera. Sulla cartina si possono trovare segnalati in rosso i gazebi degli show artigianali dove gli artigiani, circa 15, metteranno in mostra le loro abilità, in verde gli eventi degli esercenti con i produttori locali e dunque in ambito degustazioni, in giallo le fermate della navetta. Esatto, ci sarà una navetta che però non sarà il classico trasporto da zona mercato al centro, ma sarà un viaggio nella storia della città. Baldini e Quirici saranno infatti i ciceroni del viaggio dentro a Pontedera, percorso dal mezzo sull'itinerario delineato dalla mappa, che sosterà nei punti d'interesse che verranno raccontati. La navetta emozionale, così si chiama, non solo potrà fornire un'infarinatura su aneddoti, arte e storia di Pontedera, ma introdurrà al percorso di artigianato ed enogastronomia dei locali del centro creando un legame tra le tue aree cittadine.

"Era già intenzione dell'Amministrazione di voler dare un'evoluzione alla Fiera, un recupero della tradizione come vetrina del nostro comprensorio - ha spiegato il vicesindaco Puccinelli. Le difficoltà dovute al Covid ci hanno stoppato ma grazie ad una proposta che è arrivata abbiamo avuto la possibilità di creare una rivisitazione dell'evento, che dia spazio agli esercizi locali, agli artigiani e alle eccellenze del nostro comprensorio".

"È un percorso che parte da lontano e che ha il senso di rivalutare una formula un po' vecchia - ha continuato Maurizio Panicucci, Associazione Factory. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città e rivalutare la Fiera come spazio espositivo ma non solo, come spazio di attività ludico, sportive e piccoli spettacoli ovviamente - in riferimento alle normative anti contagio da Coronavirus - con le massime sicurezze". C'è stato "un forte impegno nella partecipazione di artigiani e dell'enogastronomia", che trasformeranno l'evento anche da un punto di vista espositivo.

Dunque, ricapitolando, ecco le novità della fiera di San Luca 2020: giostre e spettacoli nella zona Expo, buon cibo e artigianato in centro il tutto unito dai racconti dei ciceroni in quello che diventa un percorso guidato. Altro elemento inedito sarà l'uso di timbri. Questi ultimi saranno apposti dietro la mappa in base alla partecipazione sia agli eventi in centro sia agli espositori della Fiera in Piazza del Mercato. Raggiunti cinque timbri in entrambe le zone un gadjet sarà pronto ad essere consegnato, come piccolo premio, direttamente in zona Fiera.

La mappa

Cartellone degli eventi alla Fiera di San Luca 2020 - Zona mercato/Expo

È il caso di dire che ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età.

Si inizia sabato 17 con il Raduno e mostra di auto e vespe d'epoca, dalle 10 alle 17.

17-18-24 e 25 ottobre 2020

In scena la magia dell'arte circense con 'Trampolieri e Giocoleria'. Rimanendo in tema, sempre nelle stesse date, arrivano 'Mangiafuoco, hula-hoop e bolle giganti' in tre spettacoli tutti al femminile. Esibizioni di ballo con Italy Dance Village. Oltre ai giorni indicati si aggiungono nel pomeriggio di giovedì 22, data del 'Fierone' gli eventi 'Giochi Medievali' per grandi e piccini e 'Recicling Games', giochi di mira sotto il tema del corretto riciclo.

La mattina di sabato 17 e il pomeriggio di giovedì 22 in programma Videomix, a cura di Spazialex mentre, domenica 18, si crea una passerella con la Sfilata di moda e shooting fotografico creativo a cura di Honey wear e Astrazioni fotografia. Ancora, sempre in questo weekend più il mercoledì pomeriggio, arrivano all'arena spettacoli Expo gli amici a quattro zampe con il 'Campo delle emozioni', dimostrazioni di attività ludica pedagogica relazionale con i cani.

Entrando nella musica troviamo l'animazione di Dj Maurizio Alfano sabato 17, domenica 18 e il pomeriggio di giovedì 23.

Sabato 24, alle ore 19 Jean Louis Degré e i suoi allievi in concerto con percussioni etniche. Il giorno dopo, Domenica, sempre alla stessa ora, in scena uno spettacolo di musiche e balli dalla Costa d'Avorio con i maestri Alan Frank e Boris Pierrou.

Tante altre sono le sorprese e gli eventi sparsi per Pontedera tra sabato 17 e domenica 25. Non resta che scoprirle!

Margherita Cecchin