Art Bonus dell'Anno, al concorso c'è anche il Teatro Romano Volterra

Il Festival Internazionale Teatro Romano Volterra è stato selezionato per partecipare alla 5^ edizione del Concorso Progetto Art Bonus dell'Anno. Fino al 6 gennaio 2021 potrà essere votato accedendo al sito www.concorsoartbonus.it, dove sono pubblicati tutti i progetti in concorso, esprimendo la propria preferenza con un like.

Quest'anno la votazione dei progetti avverrà esclusivamente sulla piattaforma del concorso (non si potrà votare sui social) e per ogni progetto si potrà esprimere una sola preferenza, ma sarà possibile votare più progetti.

Come annunciato ufficialmente sulla piattaforma del Concorso “l’edizione 2020 vede un ulteriore aumento delle raccolte fondi ammesse alla competizione (40 in più rispetto alla passata edizione), con 18 regioni rappresentate: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Il 50% dei progetti in concorso riguarda interventi di restauro, il 20% il sostegno a musei, archivi e biblioteche, il restante 30% il sostegno alle attività di spettacolo (musica, danza, teatro). Il concorso Art Bonus è un'occasione per dare valore all'impegno di quanti, mecenati ed enti, si prendono cura del patrimonio culturale del Paese con progetti di recupero e valorizzazione”.

“Essere stati selezionati per partecipare al Concorso ‘Progetto Art Bonus dell’Anno’ – dichiara il fondatore del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra Simone Migliorini - è per noi una ulteriore conferma della qualità e della notorietà della manifestazione nell’anno in cui si è svolta la diciottesima edizione. Seppure, nel corso degli anni, molti sono stati i riconoscimenti che ci hanno onorato, per ogni altro che riceviamo ci sentiamo sempre più gratificati per il grande impegno ed il lavoro svolto. Quest’anno il Festival, che nel tempo ha ottenuto sempre maggiore successo di pubblico e di critica, e una risonanza mediatica sempre più ampia, è stato inserito nel progetto che riunisce i Teatri antichi del Mediterraneo.

La manifestazione che si svolge a Volterra nello splendido Teatro Romano, fa parte della Rete Teatri di Pietra di Aurelio Gatti, si avvale della collaborazione organizzativa di T.T.R. Il Teatro di Tato Russo e vede, tra i suoi mecenati, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.. Ci auguriamo che molti altri si aggiungano in futuro alla lista dei nostri sostenitori usufruendo delle opportunità offerte dall’Art Bonus”.

Fonte: Teatro Romano Volterra