Coronavirus a scuola, Lega Certaldo: "Servono risposte e chiarezza"

Con una interrogazione urgente, in vista del prossimo Consiglio comunale, la Lega di Certaldo chiede al Sindaco di relazionare in Consiglio riguardo la rilevazione di un alunno positivo al Coronavirus. Il caso sarebbe avvenuto all'Istituto Comprensivo di Certaldo. Damiano Baldini, capogruppo Lega - Salvini Certaldo, e Eliseo Palazzo, Consigliere Comunale Lega - Salvini Certaldo, hanno diramato una nota.

"È opportuno che venga fatta luce anche presso le sedi istituzionali, per aggiornare in merito all'andamento dei contagi nel territorio, ma anche per rasserenare un ambiente che, con un caso positivo anche nelle scuole di Certaldo, merita risposte e maggiore chiarezza. È inaccettabile che le risposte arrivino dal Dirigente Scolastico, praticamente abbandonato a se stesso e che le Autorità, quali la ASL, non supportino nell'immediato il personale scolastico.

Da parte del Preside sono state adottate misure di buon senso e a lui va il nostro più sincero grazie, per aver aiutato alunni e famiglie in una situazione così delicata. Chiediamo che si perfezioni una volta per tutte la rete di contatto fra Amministrazione e ASL, affinché nessuno debba trovarsi costretto ad assumere decisioni, che non rientrano nelle proprie funzioni, solo perché chi di dovere è impegnato in altro.

Questa è purtroppo la situazione tragica che il malgoverno, a Roma così come in Toscana, ha consegnato ai tanti cittadini in difficoltà. Sono necessarie chiarezza e fermezza nelle decisioni, non si può più derogare ad altri il da farsi né il come fronteggiare determinate situazioni, col rischio, in futuro, di creare potenziali incomprensioni e confusione fra competenze".