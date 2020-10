Dal Mibact 10mila euro per la Biblioteca di Vicopisano

La Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano ha ricevuto un contributo di 10.000 Euro, conseguente all'avviso pubblico di 30 milioni di Euro per sostenere la filiera dell'editoria così come previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.Un modo per dare respiro e sostegno concreto alla cultura.

E sono finalmente arrivati i libri in cui la Biblioteca ha deciso di investire questa somma. I 10.000 Euro sono stati impiegati per comprare le ultime novità da mettere a disposizione di adulti, ragazzi e bambini, ma anche per rinnovare gli scaffali dei classici. Grazie a questa possibilità di acquisto imprevista la Biblioteca potrà così offrire una rassegna ancora puù ampia di titoli, anche ricercati, ai propri lettori, contribuendo, in questo modo, all'ampliamento non solo del proprio catalogo, ma anche di quello dell'intera Rete Bibliolandia.

Per scoprire le novità appena arrivate basta passare in Biblioteca, oppure consultare il catalogo online, sul sito bibliolandia.comperio.it. Per informazioni: 0507798581, biblioteca@comune.vicopisano.pi.it.

Fonte: Ufficio Stampa