Doppio laboratorio di teatro a San Miniato Basso con Cristiano Mori

Il teatro come resistenza culturale, in un momento come questo, molto difficile per le arti sceniche in generale, c'è qualcuno che non si arrende e porta avanti la tradizione teatrale del territorio.

Le ali di Icaro, associazione di promozione sociale, in collaborazone con Arci Valdarno Inferiore, promuove la scuola di recitazione "San Genesio", al secondo anno di vita, con un doppio laboratorio monosettimanale di 2 ore a lezione, uno per adolescenti (13-17 anni) e uno per adulti (18+), ed è rivolto sia ai principianti che a persone con esperienza.

Il corso proseguirà fino a giugno, mese in cui sarà allestito uno spettacolo finale.

Il corso si tiene presso la scuola di danza"Ego Latino", in via Pizzigoni 10 a San Miniato Basso, in ambienti molto ampi e e dove è possibile svolgere questa attività in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid.

Nello specifico le materie didattiche saranno: recitazione, educazione della voce e dizione, espressione corporea, improvvisazione, sceneggiatura, tecniche teatrali e cinematografiche.

La Scuola ha anche il patrocinio della Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato.

L'insegnante e direttore della scuola è Cristiano Mori, attore, sceneggiatore e regista:

"Il mio percorso artistico, iniziato circa 25 anni fa, si è districato nelle varie discipline teatrali e formative. Parallelamente alla mia attività Attoriale, ho sviluppato costantemente la capacità formativa artistica rivolta ad ogni fascia di età (dalla scuola dell'infanzia fino alla “terza età”) e ad ogni grado professionale (scolastico, amatoriale, professionistico). Credo che il Teatro non sia solo un “fine”, inteso come realizzazione di uno spettacolo, ma un “mezzo” espressivo dove scoprire, sviluppare ed accrescere la conoscenza di se stessi, degli altri e del mondo circostante."

Per informazioni e iscrizioni telefono: 3932124563 email: c.mori76@gmail.com