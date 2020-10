Economia, Mallegni (FI) su Padoan a Unicredit

"Ormai abbiamo superato non solo il senso del pudore ma proprio il senso della misura ordinaria. Prendiamo un dirigente nazionale del Partito Democratico quale ormai è diventato Pier Carlo Padoan, deputato del PD eletto a Siena, e lo nominiamo presidente di Unicredit in modo da andare a mettere le mani nella vicenda di cessione del Monte dei Paschi. Se una cosa del genere l'avesse anche solo pensata il centro destra ai tempi in cui governavamo sarebbe stata qualificata come colpo di Stato finanziario. E' una vergogna assistere a una cosa di questo tipo, dobbiamo assolutamente impedirla e dobbiamo fare in modo che i cittadini di Siena, della Toscana, e dell'Italia intera, si rendano conto che il PD al potere ancora una volta si pone sempre e solo la vecchia domanda di fassiniana memoria: 'Ma abbiamo una banca?' ". Lo dichiara il Senatore Massimo Mallegni Commissario di Forza Italia Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa