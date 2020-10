Le donne dell’agricoltura toscana scendono in campo per la lotta contro il tumore al seno. Nel mese di ottobre dedicato alla “Campagna Nastro rosa”.

L’associazione Donne In Campo Cia Toscana è a fianco dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta Tumori), e sostiene la campagna di prevenzione diffondendo e divulgando le iniziative che ogni LILT provinciale sta preparando (www.lilt.it), la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali di LILT e in circa 400 ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale prenotandosi al numero verde SOS LILT 800998877.

«E’ stato scientificamente riscontrato – sottolinea Monica Bettollini, presidente Donne in Campo Cia Toscana - che una alimentazione sana e corretta contribuisce a diminuire il rischio di tumori. La nostra associazione di imprenditrici agricole produttrici di cibo e alimenti primari, promuove quindi il consumo a tavola di prodotti genuini e di stagione per garantirne il gusto, provenienti da filiera corta per garantirne l’origine e la corretta coltivazione nel pieno rispetto delle peculiarità del territorio e delle persone che vi lavorano e abitano».

Donne in Campo Toscana suggerisce anche di variare quanto più possibile gli alimenti in modo da apportare all’organismo tutti i nutrienti naturali di cui ha bisogno limitando così il consumo di integratori e medicinali di origine chimica.

Fonte: CIA Toscana