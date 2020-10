Marcheschi (FdI): "Amianto all’Sms Circolo Andrea del Sarto a San Salvi? Comune dia risposte"

Il Consigliere regionale uscente Paolo Marcheschi (Fdi) ha effettuato un sopralluogo al Circolo e appoggia la battaglia che, da tempo, sta portando avanti il comitato dei residenti. Si tratta anche di un enorme sperpero di denaro pubblico visto che il Comune non riscuote l’affitto pari a 190mila euro annui.

“Pericolo amianto all’Sms Circolo Andrea del Sarto a San Salvi? Ho effettuato un sopralluogo dopo essere stato sollecitato più volte dai residenti, che hanno chiesto, a Comune, Vigili del Fuoco, Arpat ed Asl di sapere se al Circolo è presente amianto, se è una situazione da bonificare o meno. Ma non hanno mai avuto risposte. Facendo un accesso agli atti, io ho però ottenuto indirettamente delle risposte -spiega il Consigliere regionale uscente Paolo Marcheschi (Fdi)- Asl e Arpat hanno invitato il Comune di Firenze a verificare se la tettoia, posta a copertura dell’immobile, contenga o meno amianto. Ci sono dirigenti comunali che sono obbligati, anche penalmente, a fornire risposte. I residenti, dopo vari appelli, passeranno alle carte bollate attraverso gli avvocati. Ho anche scoperto un enorme sperpero di denaro pubblico. Il Comune, diventato proprietario dell’immobile dal 2016, ha messo nero su bianco che l’edificio è occupato senza titolo, abusivamente, visto che non sono stati pagati i 190mila euro all’anno di affitto. Il Comune, obbligato a svolgere controlli e lavori, dovrebbe anche spiegare perché consente che nei propri immobili ci siano persone o associazioni che non pagano l’affitto. Il Comune deve anche spiegare chi dovrà pagare i 570mila euro degli affitti dei tre anni precedenti”.

Fonte: Ufficio Stampa