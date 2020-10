Auto si ribalta a una rotonda, ferita 78enne a Martignana

Una 78enne è rimasta ferita in un incidente alla periferia di Montespertoli. Verso le 10.30 di oggi, mercoledì 14 ottobre, a Martignana in via Adige si è ribaltata un'utilitaria. Il fatto è avvenuto in prossimità di una rotatoria: la 78enne avrebbe perso il controllo del mezzo, sarebbe uscita di strada e si sarebbe ribaltata dopo aver colpito un palo della luce.

La donna è rimasta intrappolata nell'auto. Per questo motivo sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, che sono riusciti a estrarla dall'abitacolo. Sul posto anche la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa, sia per regolare il traffico sia per i rilevamenti necessari.

La 78enne ha riportato alcune ferite ed è stata prelevata dai sanitari inviati dal 118. La donna è stata portata in ospedale a Empoli in codice giallo da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montespertoli.