Metrocittà e turismo, giornata di formazione online

In data 5 novembre 2020, dalle ore 10 alle ore 12, con replica nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17, l'Ufficio Turismo della Città Metropolitana di Firenze, organizza una giornata formativa on line di assistenza per illustrare il nuovo servizio web Turismo5, in collaborazione con l'azienda produttrice del software.

L’incontro si svolgerà in modalità telematica. Per collegarsi in videoconferenza è necessario cliccare QUI.

Qualora le richieste di partecipazione fossero eccedenti gli accessi disponibili, l'Amministrazione organizzerà un’ulteriore sessione di formazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa