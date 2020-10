Ottobre Rosa 2020, flash mob a Santa Croce

Questa mattina le donne del Comune di Santa Croce sull'Arno hanno organizzato un flash mob per promuovere "Ottobre Rosa 2020", l'iniziativa annuale che dedica il mese di ottobre alla prevenzione del tumore al seno. "L'arma più efficace contro le malattie è la prevenzione: vale per il Covid, vale per il tumore al seno. Per questo invito tutte le donne a fare i controlli periodici, a volersi bene e a smettere di rimandare il momento in cui ci prendiamo cura di noi stesse", afferma il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda. E aggiunge: "Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, per tutto il mese di ottobre abbiamo deciso di illuminare di rosa la nostra Biblioteca Comunale Adrio Puccini" Al flash mob, insieme al Sindaco, hanno partecipato le donne della giunta, Elisa Bertelli e Nada Braccini, le consigliere comunali Ivetta Parentini e Camilla Martini e molte dipendenti comunali, indossando delle pettorine di colore rosa per comporre la scritta "Ottobre Rosa 2020".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno