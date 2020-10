Porrettana Express e Cammino di San Jacopo al TTG Travel Experience di Rimini

Arte, natura e tradizioni per ripartire. L’ambito Pistoia e la montagna pistoiese, rappresentato dal Comune di Pistoia, debutta in un evento fieristico internazionale, il TTG Travel Experience di Rimini, insieme a Toscana Promozione.

«Il nostro percorso è all’inizio, ma stiamo lavorando per creare un’offerta turistica rappresentativa del nostro territorio, a partire da Pistoia città d’arte, fino alla montagna - commenta Alessandro Sabella, assessore al turismo del Comune di Pistoia -. Con l’emergenza sanitaria è cresciuta la domanda di aria pulita, spazi aperti, natura incontaminata, ritmi sostenibili. A questo rispondiamo lavorando a un sistema di antiche vie di pellegrinaggio, che ci vede crocevia di cinque cammini, e proponendo gli itinerari ferroviari transappeninici, a bordo dei treni storici di Porrettana Express» conclude Sabella, che è intervenuto al panel Toscana, Rinascimento senza fine.

Dopo la pausa forzata in primavera, ripartiranno infatti a novembre i treni di Porrettana Express, non un semplice viaggio, ma una vera e propria esperienza, a bordo delle carrozze d’epoca lungo la linea ferroviaria transappenninica, che collega Pistoia a Porretta Terme.

Previsti quattro appuntamenti tra novembre e dicembre: domenica 8 novembre Alla scoperta di Porretta Terme (Pistoia – Porretta Terme), domenica 15 novembre Treno Kids per bambini e famiglie (Pistoia-Pracchia), martedì 8 dicembre Porretta Terme e mercatini di Natale (Pistoia-Porretta Terme), domenica 13 dicembre I sapori e la storia della montagna pistoiese (Pistoia-Pracchia).

In ottica 2021, Anno Santo Iacobeo, Pistoia si rilancia come crocevia degli antichi cammini europei. Per valorizzare e proteggere la sua storia secolare che l’ha resa un importante snodo viario del centro-nord, dal 2019 Pistoia è infatti ufficialmente inserita nella rete internazionale dei Cammini di Pellegrinaggio.

Il Cammino di San Jacopo (da Firenze a Lucca) è l’inizio di un cammino italiano che unisce Pistoia, la “Piccola Santiago” a Santiago di Compostela, con cui dal 1145 è strettamente legata in nome del culto del santo, e congiunge le cinque cattedrali di Firenze, Prato, Pistoia, Pescia e Lucca, le quali custodiscono importanti reliquie venerate da secoli.

Simbolo di questa volontà di rilancio è il cippo donato dalla Xunta de Galicia, in collaborazione con Concello de Santiago e Xacobeo 2021, e posto in piazza Duomo. Sul cippo (mouteira in gallego) sono riportate le distanze da Pistoia a Santiago e a Roma, attraverso gli antichi cammini.

Un atto simbolico, ma importante, in vista dell'Anno Santo Iacobeo, le cui celebrazioni inizieranno il 9 gennaio 2021 con l'apertura della Porta Santa.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa