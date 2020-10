Rinviato il Terre di Pisa Food and Wine Festival

Con grande dispiacere la Camera di Commercio di Pisa informa che in considerazione degli ultimi sviluppi legati alla diffusione del Coronavirus, di concerto con l’Amministrazione comunale e le Associazioni imprenditoriali della provincia, ha deciso di rinviare lo svolgimento della nona edizione dell’evento dedicato alla cultura del cibo e del bere di qualità “Terre di Pisa Food and Wine Festival” al 2021.

Tale scelta è stata presa a tutela sia della salute di visitatori, espositori e lavoratori, sia degli interessi economici delle aziende coinvolte nell’evento. Nel prendere questa decisione ha pesato non solo l’emanazione del DPCM del 13 ottobre, che pone condizioni tecniche per le manifestazioni pubbliche molto severe ma, soprattutto, le considerazioni sull'opportunità di un evento che da sempre fa della convivialità uno dei sui punti di forza. Un elemento che, in questi giorni, contrasta con le pressanti raccomandazioni del Governo nazionale al distanziamento sociale e, addirittura, alla rinuncia della convivialità familiare.

Aspettiamo tutti nel 2021!