Riparte la campagna di screening, al via test sierologici al Comando dei Vigili del fuoco

Sono circa 150 i test sierologici donati dalla Provincia al Comando dei Vigili del Fuoco di Prato. La campagna di test ha preso avvio questa mattina, grazie anche alla collaborazione della Misericordia pratese che ha fornito il personale per eseguire il test, e si concluderà venerdì pomeriggio. Ad essere testato, in questa fase, sarà tutto il personale del Comando. Alle nove di stamani i primi esami sierologici, alla presenza del presidente della Provincia Francesco Puggelli e del Comandante dei Vigili del Fuoco Maria Francesca Conti.

“Anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica che si sta verificando- dichiara il presidente della Provincia Francesco Puggelli – riparte la campagna che già avevamo condotto alcuni mesi fa e ricomincia proprio dalle categorie di soggetti più esposti al rischio contagio a causa delle mansioni di pubblica utilità che sono chiamati a svolgere. Per noi, di nuovo, è un grande piacere poter contribuire non solo al tracciamento di eventuali positivi, ma anche, grazie alla collaborazione della sezione di Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze, all’analisi dei dati utili alla comprensione dell’andamento della curva epidemiologica nel nostro territorio, proprio attraverso il raffronto con i dati della scorsa campagna.”

“Vorrei ringraziare - commenta il Comandante dei Vigili del Fuoco Maria Francesca Conti - la Provincia e il presidente Francesco Puggelli per averci donato i kit con i quali abbiamo potuto testare il personale del comando e anche la Misericordia e il dottor Gennai per la collaborazione nell’esecuzione dei test”.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio Stampa