La ripresa post-Covid19 non è certamente semplice per nessun tipo di attività. Nonostante apparentemente ci siamo lasciati alle spalle il brutto periodo legato all'emergenza Coronavirus, adesso ci troviamo a dover fronteggiare una ripresa che appare molto difficoltosa e che porta con se molti dubbi ed incertezze tra la gente.

In Toscana, come in moltre altre regioni d'Italia, settori come quello alberghiero e della ristorazione sono tra i più colpiti, ma non sono i soli poichè l'emerenza ha colpito duramente moltissime attività.

Il progetto Total Web in aiuto delle aziende Toscane

La Total Web è un'agenzia di comunicazione di Prato che, come successo a molte altre attività locali, ha dovuto fare i conti con il periodo di lockdown che ha portato nei propri clienti una diffusa sensazione di timore.

La paura di una nuova ondata di contagi ed una nuova conseguente chiusura delle attività, ha ribadito con forza quanto sia importante al giorno d'oggi poter contare su un'attività online che possa essere gestita davanti al proprio pc senza doversi per forza recare in sede.

L'azienda, in previsione di tutto ciò, ha pensato ad una soluzione per permettere ai propri clienti di essere in condizione di poter lavorare da casa e rendere meno difficoltosa la gestione del lavoro.

Questa agenzia pubblicitaria ha creato un pacchetto ad-hoc destinato a chiunque abbia un'attività online con all'interno una serie di servizi che possono dare una grande spinta e visibilità al proprio business.

Nel dettaglio Total Web propone la realizzazione (o il restyling) di un nuovo sito web o di un e-commerce ad un prezzo fortemente scontato rispetto al listino.

Si tratta di un'ottima opportunità per mettere online la propria azienda promuovendo il proprio brand presso una platea ampissima di potenziali clienti interessati ai prodotti e/o servizi offerti.

Questa agenzia web oltre alla realizzazione, si occupa anche della pubblicità del proprio sito internet attraverso il posizionamento sui motori di ricerca, campagne su Google ADS, sviluppo applicazioni, realizzazione di gadget personalizzati e gestione Social Media.

Lo studio grafico interno permette inoltre di potersi affidare a dei professionisti in grado di creare un'immagine coordinata moderna e di sicuro impatto di qualunque tipologia di azienda.

Quanto costa realizzare un e-commerce?

Il costo di un nuovo sito internet o di un'e-commerce può variare in base alla tipologia ed ai servizi richiesti.

Potete richiedere un preventivo per lo sviluppo di un sito web o di un'e-commerce oppure per tutti gli altri servizi offerti, visitando direttamente il sito web della Total Web e richiedendo lo sconto riservato alle aziende Toscane.