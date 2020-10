Trattamento anti-zanzare, interventi a Empoli

Non si sono mai fermati da parte della ditta responsabile del servizio i trattamenti antilarvali contro il proliferare delle zanzare e di derattizzazione su tutto il territorio comunale.

Per entrambi gli interventi sono stati redatti due programmi differenti che cominceranno per le zanzare da lunedì 19 ottobre 2020, mentre per quanto riguarda i ratti dal lunedì successivo e cioè dal 26 ottobre 2020.

Di seguito si entra nello specifico del cronoprogramma che interesserà tutte le frazioni del territorio empolese.

TRATTAMENTI ANTILARVALI CONTRO LE ZANZARE

Ottavo ciclo mensile:

lunedì 19 ottobre -Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova;

martedì 20 ottobre - Santa Maria, Avane, Pagnana, Carraia, Marcignana, Pozzale;

mercoledì 21 ottobre - Casenuove, Martignana, Monterappoli, Molin Nuovo, Sant'Andrea, Fontanella;

giovedì 22 ottobre -Terrafino, Pianezzoli, Cerbaiola, Ponte a Elsa, Brusciana, Corniola, Bastia;

venerdì 23 ottobre - Centro città.

DERATTIZZAZIONE TERRITORIALE - Sarà eseguito il decimo ciclo di derattizzazione territoriale del 2020, proseguendo, dunque, senza interruzione, l’attività di monitoraggio del territorio e di trattamento. Il personale addetto della ditta di disinfestazione controlla il consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, se necessario, provvede ad integrarlo.

IL PROGRAMMA

Lunedì 26 ottobre – Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova;

martedì 27 ottobre - Santa Maria, Avane, Pagnana, Carraia, Marcignana, Pozzale;

mercoledì 28 ottobre – Casenuove, Martignana, Monterappoli, Molin Nuovo, Sant'Andrea, Fontanella;

giovedì 29 ottobre – Terrafino, Pianezzoli, Cerbaiola, Ponte a Elsa, Brusciana, Corniola, Bastia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa