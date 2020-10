Use Sesa, novità dal vivaio: i gruppi 2020-21

Sin da quando sono iniziati i problemi legati alla pandemia, la prima preoccupazione della dirigenza Use è stata pensare alla ripresa in piena sicurezza del settore giovanile e dei piccoli del minibasket. Per questo, nonostante i mille problemi, l'aver ricominciato i corsi e gli allenamenti dei gruppi nel pieno rispetto dei protocolli sanitari è motivo di grande soddisfazione. Dopo aver annunciato il via alle iscrizioni da farsi entro il 25 ottobre, ecco che il passo successivo è da tradizione l'ufficializzazione dei gruppi del settore giovanile.

Il Direttore sportivo Simone Gelli e il presidente Luca Sesoldi hanno messo a punto l'organigramma del vivaio alla cui testa, come sempre, ci sarà ancora una volta Francesco Mazzoni, confermatissimo responabile tecnico del vivaio. Iniziamo dalle squadre di Eccellenza con Luca Valentino che guiderà l'Under 18 che sarà impegnata anche nella serie C Silver assieme a Francesco Mazzoni; lo stesso Mazzoni assieme a Stefano Calandra e Luca Freschi guiderà l'Under 16 mentre a Cosimo Corbinelli e Stefano Calandra è affidata l'Under 15. Alla guida dell'Under 18 Gold sarà Tommaso Cappa che allenerà anche l'Under 15 regionale, mentre l'Under 14 sarà divisa in due gruppi: l'Elite vedrà Francesco Mazzoni e Luca Freschi, l'altra Lorenzo Del Meglio. I due gruppi Under 13 vedranno invece Stefano Calandra ed Alessio Marchini in uno e Luca Tognelli e Andrea Masciotta nell'altro. Come si vede, quindi, un impegno importante sia per gli allenatori che per la società, attiva anche sul fronte degli spazi in palestra. Il Comune di Empoli ha confermato gli orari delle palestre scolastiche dello scorso anno e ora si attende solo che i presidi autorizzino il loro utilizzo per poter mandare avanti a pieno regime l'attività.

E siamo al minibasket alla cui guida tecnica è stato confermato Stefano Calandra. Lo staff vedrà Luca Tognelli, Andrea Masciotta, Lorenzo Masoni, Giacomo Bagni, Chiarugi, Alice Dallarmi, Laura Manetti, Daniela Chiari, Kamal , Tommaso Cappa, Claudio Contardi e Stefano Sani.

