Volterra, prorogato lo stop a nuove aperture di pubblici esercizi in centro storico

“Abbiamo dato parere favorevole alla prosecuzione del protocollo dell’amministrazione comunale che blocca le aperture delle attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del centro storico. Nel periodo di blocco i risultati sono stati positivi”.

Questo il commento di Marco Migliorini, presidente Confesercenti Volterra, al termine della riunione avuta con il sindaco Santi; presenti anche il coordinatore Claudio Del Sarto, la consigliera Valentina Mechini e Jonni Guarguaglini.

“La finalità che ha portato alla firma con la precedente amministrazione di questo protocollo – spiega Migliorini – crediamo sia stata raggiunta, mettendo un freno ad un dilagare incontrollato di attività food nel centro storico. I numeri parlano chiaro: a fronte di 4 richieste respinte per locali di somministrazione, ci sono state 3 nuove aperture fuori dal centro e ben 11 di attività di vicinato. Quindi giusto riconfermare il protocollo anche con una ulteriore specifica. Con il Comune – sottolinea il presidente Confesercenti – abbiamo deciso anche di impedire lo spostamento di attività già esistenti all'interno di fondi non adeguati ad ospitare le attività di somministrazione ma che potrebbero comunque essere resi idonei. Questo dovrebbe bloccare ulteriormente nuove aperture che sfruttavano questa possibilità”.

La riunione con il sindaco Santi è stata anche l’occasione per iniziare a programmare le iniziative natalizie. Ancora Marco Migliorini: “Attendiamo che l’amministrazione definisca un progetto artistico con l'utilizzo dell'alabastro per Natale, una sorta di percorso di arte e luci che comprende anche l'installazione di un albero "particolare" in piazza dei Priori. Tramite il consorzio, che ringraziamo per la sua spinta propulsiva in questa fase, e gli artigiani dell'alabastro dovrebbero poi essere organizzati mercatini a tema. Il nuovo anno – conclude – si potrebbe poi aprire con una “Notte rossa” anche questa allo studio

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa