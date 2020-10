Milioni sottratti all'assistenza all'Africa per comprare azioni societarie: gup ordina un supplemento di indagini

Cinque mesi di supplemento di indagini nell'inchiesta della procura di Firenze a carico dei fratelli Alessandro, Luca e Andrea Conticini. Sono accusati, tra l'altro, della sottrazione di 6,6 milioni di dollari destinati all'assistenza all'infanzia in Africa: Conticini avrebbe utilizzato nel 2011, in qualità di procuratore speciale del fratello Alessandro, parte del denaro destinato all'Africa per l'acquisto di partecipazioni societarie. nella fattispecie gli acquisti avrebbero riguardato la 'Eventi 6 srl' di Rignano sull'Arno per 187.900 euro, società riconducile a familiari dell'ex premier Renzi di cui è cognato, oltre che della Quality Press Italia srl per 158mila euro, e di Dot Media srl per 4mila euro. Il giudice per l'udienza preliminare ha disposto il supplemento di indagini considerando le indagini incomplete. In particolare il giudici vuole rivalutare la posizione di Andrea Conticini, e ha ordinato ai pm di effettuare nuovi accertamenti e di procedere nell'acquisizione di alcune e-mail relative alle operazioni finanziarie al centro delle indagini. La prossima udienza, nella quale si deciderà su un eventuale rinvio a giudizio, è fissata per il 18 marzo 2021.