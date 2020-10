È stato annullato il test amichevole tra Abc Solettificio Manetti e Virtus Siena in programma sabato 17 ottobre. Al momento non è stato definito un eventuale recupero dello scrimmage durante le prossima settimana pertanto, a meno di cambiamenti, l'Abc Solettificio Manetti tornerà in campo direttamente sabato 24 ottobre alle ore 18.30 a Valdisieve nella prima giornata del campionato di serie C Gold.

Fonte: Ufficio stampa