Morte Arafet Arfaoui, i legali della vittima ricusano il perito: fu consulente nel caso Magherini

Ci sono nuovi sviluppi nella vicenda di Arafet Arfaoui, il 31enne morto nel gennaio 2019 a Empoli durante un controllo di polizia. I legali della vittima hanno chiesto al gip di ricusare il medico legale nominato per l'esecuzione della perizia sulle cause della morte.

Il perito nominato ha svolto ruolo di consulente di parte dei carabinieri finiti a processo per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014. Dunque l'avvocato Giovanni Conticelli ha avanzato la richiesta "per gravi ragioni di convenienza". Nel caso Magherini il consulente era stato nominato dall'avvocato dei carabinieri, che assiste pure due dei cinque poliziotti indagati per la vicenda di Empoli.

Il gip si è riservato la decisione, sarà comunicata nei prossimi giorni. In seconda istanza, l'avvocato di Arfaoui ha chiesto al giudice di procedere comunque alla sostituzione d'ufficio del consulente per motivi di opportunità.