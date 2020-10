Centenario della 'Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri Reali': la cerimonia

Il 15 ottobre 2020, alle ore 10.00, nella Caserma intitolata al "Maresciallo Maggiore Felice Maritano” Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Dott. Giulio CALVISI, del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Giovanni NISTRI, del Comandante delle Scuole Gen. D. Claudio QUARTA, del Comandante della Scuola Gen. B. Claudio COGLIANO e delle massime Autorità civili, militari e religiose, si è svolta, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, la solenne commemorazione del centenario della “Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri Reali”. L’Istituto iniziò la sua attività il 1° marzo 1920 in Firenze nella Caserma “Goffredo Mameli”, sede storica dove per quasi 100 anni sono stati formati i Sottufficiali dei Carabinieri per poi, nel 2016, spostarsi nell’attuale Caserma Maritano. Nel corso della cerimonia, gli Allievi Marescialli del 9° Corso Triennale, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria Mar. Ca. Sergio PIERMANNI, sono stati chiamati a prestare solenne Giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Si è altresì proceduto alla consegna del “Premio Salvo D’Acquisto”, istituito nel 2008 per premiare coloro che si sono particolarmente distinti in attività caratterizzate da spiccato senso di solidarietà e di umanità. Il premio è stato consegnato ai famigliari dei 10 militari deceduti nel 2020 a causa del Covid-19 e ad un orfano assistito dall’OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI MILITARI ARMA CARABINIERI (O.N.A.O.M.A.C.) Inoltre, sono stati presentati la medaglia del centenario realizzata per l’occasione dal Maestro Stefano PATTI e il francobollo dedicato alla ricorrenza emesso dalle POSTE ITALIANE.

Nel pomeriggio, è stato presentato il libro “SALVO D’ACQUISTO – Edizione per il centenario della nascita”, scritto dalla giornalista Rita POMPONIO, ed è stato inaugurato il percorso museale che, suddiviso per sezioni tematiche, raccoglie cimeli, armi, uniformi, oggettistica di cento anni di storia della Scuola e testi di specifico interesse documentale. Il museo, realizzato con la Direzione artistica del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, comprende anche una immersive rooom in cui il visitatore potrà vivere le emozioni coinvolgenti di filmati di storia e di attualità dell’Istituto. Allorquando terminerà l’emergenza sanitaria in atto, il museo, denominato “Arca Memoriae”, sarà aperto alle visite esterne.