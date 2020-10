Ciclismo a Santa Croce, 4 gare in circuito per una domenica di sport

Grande giornata di ciclismo domenica 18 Ottobre a Santa Croce Sull’Arno (PI) dove saranno organizzate ben quattro gare in circuito per le categorie Esordienti Maschi (13-14 anni), Allievi (15-16 anni), Donne Esordienti ed Allieve (13-16 anni) e Juniores Maschi (17-18 anni) tutte denominate G.P. Sphera Safety – G.P. Gronchi Safety e 3° Trofeo Città di Santa Croce Sull’Arno.

Il tutto con il patrocinio della locale Amministrazione Comunale.

Per la gara juniores è prevista una particolare premiazione in memoria di Davide Faraoni, grande appassionato di ciclismo deceduto in giovane età, saranno presenti i familiari.

Pur vivendo un grande periodo di difficoltà causa Covid, la società Santacrocese ha deciso per il 2020 di non organizzare il tradizionale G.P. Industria del Cuoio e delle Pelli, ma con l’appoggio di alcune aziende è stato comunque deciso di mantenere viva la tradizione ciclistica a Santa Croce Sull’Arno.

Per fare tutto ciò è stato fondamentale l’appoggio del Comune di S.Croce con il Sindaco Giulia Deidda che ha approvato e sostenuto l’evento mettendo in campo la professionalità della Polizia Municipale con il comandante Ammannati per la risoluzione delle varie problematiche che comporta un evento che implica la chiusura di varie strade cittadine.

Complessivamente sono previsti ai nastri di partenza oltre 400 atleti provenienti da tutta la regione con la presenza di alcune formazioni extra regionali. Il programma prevede gare su di un circuito di km 2,800 da ripetere più volte in base alle varie categorie, con partenza ed arrivo in Via Brunelleschi nei presso del Palazzetto dello Sport.

Il percorso verrà chiuso interamente al traffico come da ordinanza della Polizia Municipale e coinvolgerà le seguenti strade: Via Brunelleschi, Via Padre Balducci, Via San Tommaso, Via I Settembre, Via Piemonte, Via Lombardia, Via S.Andrea, Via Vasari.

La partenza della prima gara, riservata agli Esordienti, è prevista alle ore 9,30 mentre l’ultima gara, per gli juniores prenderà il via alle ore 14,30 per concludersi intorno alle ore 16,30.

La location della manifestazione è fissata presso il PalaParenti e nell’attigua Piazza Romero dove sosteranno le varie squadre che si succederanno nell’arco della giornata.

Il tutto verrà svolto seguendo un particolare protocollo AntiCovid emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana che prevede varie misure anti-contagio che i partecipanti e gli addetti ai lavori dovranno assolutamente rispettare.