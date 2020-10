Circolo Tennis Empoli, sconfitta a Livorno: mancata la promozione

Promozione mancata dalla squadra maschile del Circolo Tennis Empoli nel campionato a squadre di ‘D3’. Alla compagine del club di via Vacchereccia non è riuscito il salto in ‘D2’ perché è stata sconfitta 3-1 in trasferta dalla Coop Tennis Livorno ‘A’ negli ottavi di finale di questa competizione regionale. I team approdati ai ‘quarti’ hanno, invece, strappato il biglietto per gareggiare in categoria superiore nella prossima stagione. Nonostante la delusione per l’obiettivo sfumato, i portacolori della società dove Mario Brogi è il maestro più esperto, hanno contrastato in maniera efficace i padroni di casa nella sfida disputata sui campi di Antignano. La partita era pure iniziata molto bene per i giocatori empolesi grazie al successo conquistato in singolare da Alessandro Pane su Filippo Grillo col risultato di 7/6 6/3. L’incontro si è forse deciso nel ‘singolo’ seguente in cui l’atleta livornese Francesco Unia ha piegato Francesco Bertini in tre set per 6/3 5/7 6/1. Il punto del pareggio ha galvanizzato il compagno Tommaso Dinelli vittorioso 6/1 6/1 con Roberto Simoncini nel terzo singolare. La formazione locale ha quindi centrato il passaggio del turno attraverso la bella prova fornita dal suo ‘doppio’ Grillo-Dinelli, capace di infliggere un 6/0 6/1 a quello composto da Francesco Bertini e Paolo Marini.

Fonte: Circolo Tennis Empoli - Ufficio stampa