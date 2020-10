Covid, nell'Asl Toscana Centro 269 nuovi casi e un morto. 143 positivi nel Fiorentino, 22 nell'Empolese, 20 nel Cuoio

Sono 269 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 risulta un deceduto in provincia di Firenze. Di seguito il dettaglio.

143 casi in provincia di Firenze, di cui 22 in zona empolese

Bagno a Ripoli 3

Barberino di Mugello 2

Barberino Tavarnelle 2

Borgo San Lorenzo 7

Calenzano 10

Campi Bisenzio 6

Fiesole 3

Figline e Incisa 4

Firenze 50

Greve in Chianti 1

Lastra a Signa 3

Pontassieve 1

Reggello 2

Rignano sull'Arno 3

Rufina 1

Scandicci 8

Scarperia e San Piero 7

Sesto Fiorentino 4

Signa 3

Vaglia 1

22 casi in zona empolese

Caparaia e Limite 3

Castelfiorentino 3

Cerreto Guidi 1

Certaldo 1

Empoli 4

Fucecchio 7

Montelupo 2

Montespertoli 1

56 casi in provincia di Prato

Carmignano 3

Montemurlo 1

Poggio a Caiano 1

Prato 44

Vaiano 3

Vernio 4





50 casi in provincia di Pistoia

Abetone Cutigliano 1

Agliana 4

Buggiano 1

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 3

Montale 5

Montecatini Terme 2

Pescia 3

Pieve a Nievole 2

Pistoia 12

Ponte Buggianese 2

Quarrata 10

San Marcello Piteglio 2

Serravalle P.se 1

Uzzano 1



20 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 4

Montopoli 4

San Miniato 9

Santa Croce 3