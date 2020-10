Gran finale per la serata conclusiva del Cantapalio a Fucecchio

Gran finale per la serata conclusiva del Cantapalio, il concorso canoro che ormai è entrato di consuetudine nella tradizione musicale fucecchiese. Dopo le tre serate di selezione del settembre scorso, sabato 10 ottobre il Centro di Aggregazione ha ospitato la finale della gara. In una sala affollata, per quanto concesso dalle norme anticovid, gli artisti si sono esibiti davanti al pubblico e alla giuria ben preparata che ha valutato la musicalità, il timbro vocale e la presenza scenica delle performance, decretando come vincitrice Eleonora Canepa, allieva dell’insegnante Monica Pera, di Gallicano. I responsabili del Centro ringraziano gli organizzatori della manifestazione, che ogni anno raduna cantanti provenienti da varie parti d’Italia, per aver scelto ancora una volta la struttura di piazza d’Acquisto per la sua realizzazione. “Il Centro-proseguono-grazie all’ampio salone, le aule ben fornite e le strumentazioni multimediali di cui è dotato, è sicuramente in grado di accogliere feste e spettacoli di varia natura ed è altrettanto indubbio che l’intento di chi gestisce la struttura sia quello di dare spazio a tutti quegli eventi che rendono conosciuta e rinomata la nostra cittadina”

Fonte: Ufficio Stampa