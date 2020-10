Hands for Adoption, Livio Donato si racconta a Clivo Tv - canale 680

Ha anche radici empolesi l’associazione internazionale Hands for Adoption, una no profit che si occupa di adozioni internazionali rivolgendosi alle famiglie adottive sopratutto nella fase post adozione.

Uno dei suoi fondatori e attuale vicepresidente è Livio Donato, giovane empolese, ex calciatore professionista, una laurea in scienze motorie e personal trainer in una struttura sportiva della città.

Livio Donato, sarà ospite questa sera a La Stanza di Vetro, su Clivo Tv canale 680, alle 21,30 per raccontare la sua esperienza personale di adottato e illustrare le finalità dell’associazione.

Hands for Adoption è operativa su tutto il territorio nazionale. E’ il frutto dell’Unione di sei giovani, Paolo La Francesca, Gaspare La Porta, Felipe Parisi, Livio Donato, Jyothi Aimino e poi Farhad Bitani, che l’hanno definita la loro ‘mission’, spinti tutti da uno spirito comune: aiutare e supportare i migliaia di ragazzi e le famiglie adottive per cercare di dare un senso alla loro esperienza.

Un aiuto di carattere psicologico, sociologico, con assistenza sociale e familiare, rivolto soprattutto al dopo adozione, quando spesso le famiglie sono lasciate sole.

L’Associazione punta anche su un altro aiuto ai ragazzi adottati: cioè la ricerca delle proprie origini, dando un supporto pratico, tecnico e legale a chi voglia risalire ai propri genitori biologici.

Grazie alla sua attività sportiva, ai suoi legami con gli ambienti del calcio professionistico, Livio Donato, è artefice di numerose iniziative che coinvolgono le società calcistiche, in tornei e altri eventi che puntano a promuovere Hands for Adoption. Una delle iniziative che sono in ponte anche per il territorio dell’Empolese-Valdelsa, sarà la futura apertura di sportelli informativi e di aiuto alle famiglie che vogliono intraprendere il cammino dell’adozione.