Ha raccontato Staffoli con le sue foto: è scomparsa Mara Rosi

Per decenni ha catturato Staffoli (e non solo) con la sua macchina fotografica. Ha raccontato la storia della frazione di Santa Croce sull'Arno seguendola in tutti i suoi eventi, grandi e piccoli. Da poche ore è arrivata la brutta notizia: all'età di 74 anni è scomparsa Mara Rosi. Pochi giorni fa ha avuto un malore ed è venuta a mancare in un letto d'ospedale.

A Staffoli e nei paesi limitrofi il nome di Mara Rosi è associato al negozio di via Livornese, gestito col marito Giuliano Parenti. Foto Parenti - questo il nome dell'esercizio commerciale - è un'autentica istituzione della cittadina delle Cerbaie: non c'erano Feste Medievali, comunioni, matrimoni, eventi nelle scuole senza che Mara e Giuliano fossero presenti a riprendere il tutto e a trasportarlo in foto, videocassette o dvd.

Per moltissimi anni è stata una presenza assidua anche nella vita della frazione staffolese. Sempre operativa anche al di fuori della fotografia, è stata una delle anime più attive di Staffoli e in molti la stanno ricordando sui social.

A piangerla sono il marito Giuliano e il figlio Luciano, oltre alla nuora Natuscia. Ma è tutta Staffoli che abbraccia idealmente la famiglia Parenti per la perdita di una colonna del paese, sempre sorridente anche quando la si incontrava con la sua inseparabile bici.

L'ha ricordata anche il sindaco Giulia Deidda con un post su Facebook. "Con lei se ne va una donna forte, che ha fatto di una passione, quella della fotografia, il suo mestiere di una vita, una donna che rappresentava una figura importante del tessuto commerciale e associativo staffolese e che ha sempre dimostrato impegno e tenacia anche con la partecipazione attiva alla vita della frazione" ha scritto Deidda.

Gianmarco Lotti