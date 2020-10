Medico, sportivo, melomane: Castelfiorentino piange Mario Giannetti

Castelfiorentino perde Mario Giannetti. Molto conosciuto in città e non solo, era uno dei medici di lungo corso della Asl di riferimento. Per tantissimi anni è stata una figura di spicco per la medicina dello sport. Si è spento nelle ultime ore dopo una malattia e in tanti lo stanno ricordando sui social.

Fondatore, e poi presidente, dell’Associazione Amici della Lirica Umberto Borsò di Castelfiorentino, Mario Giannetti ha avuto anche un grande impronta sul basket castellano: fu uno dei fondatori dell'Abc, nonché uno dei primi presidenti.

"Tutto il basket castellano si stringe intorno alla famiglia Giannetti nel ricordo di Mario e di quello che ha rappresentato per l’intera comunità di Castelfiorentino. Oltre ad un affermato medico, infatti, la sua fortissima passione per la palla a spicchi lo ha accompagnato fin dagli albori. A lui dunque il saluto e l’affettuoso ricordo da parte dell’intera famiglia gialloblu" scrivono dall'Abc.

Al cordoglio si è unito anche il sindaco Alessio Falorni: "Un personaggio di grande caratura, che ci mancherà davvero molto. Le mie condoglianze vanno al mio caro amico Giacomo e alla sua famiglia tutta, e a tutti loro va un abbraccio fortissimo da parte di Castelfiorentino, e delle tante persone anche al di fuori di essa che conoscevano così bene Mario".