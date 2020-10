Mercatale in Empoli, dal pane di grani antichi alle chiocciole di Poggibonsi

Appuntamento ormai fisso per gli amanti di genuinità, qualità e stagionalità dei prodotti agroalimentari che parlano toscano in mostra al “Mercatale in Empoli”, in via Bisarnella.

Sabato 17 ottobre 2020, dalle 8 alle 13, esporranno: l’azienda agricola Papini, entrata nella famiglia degli agricoltori del ‘Mercatale’ sabato scorso (10 ottobre) che porterà del buonissimo miele e una esposizione di piante grasse; il Romagnoli con la carne di vitello allevati in azienda e salumi da Montespertoli; l’azienda agricola La Chiocciola d'Elsa di Poggibonsi con verdure e chiocciole; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; i formaggi di Maria con formaggi a latte crudo da Volterra; il pane di grani antichi del forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo con le verdure e cipollotto fresco; i salumi di filiera toscana di Marco macelleria di Castelfiorentino, Infine l'azienda agricola di Andrea che porterà fave, verdure di stagione, marmellate e uova.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa