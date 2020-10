Montemurlo, il sindaco firma l'ordinanza per l'accensione anticipata dei riscaldamenti

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai ha firmato oggi un'ordinanza per anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati. La decisione è stata presa in considerazione della discesa delle temperature e del freddo persistente degli ultimi giorni. Il Comune di Montemurlo si trova nella fascia climatica D e quindi l'accensione stagionale degli impianti di riscaldamento sarebbe dovuta avvenire dal prossimo 1 novembre. Quindi da oggi, 15 ottobre, fino al prossimo 31 ottobre è consentita l'accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, autorizzando il funzionamento per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia dalle ore 5 alle ore 23. Il sindaco Simone Calamai invita comunque la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde e ricorda l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C ( sono consentiti 2°C gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili).Infine, il Comune di Montemurlo informa che dal prossimo 1 novembre fino al 15 aprile 2021 gli impianti di riscaldamento potranno essere tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo