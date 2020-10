Mps, condannati a sei anni Viola e Profumo

Alessandro Profumo e Fabrizio Viola sono stati condannati a sei anni di reclusione e alla sanzione di 2.5 milioni ciascuno. Sono finiti sotto processo in qualità di ex presidente e ex ad della Monte dei Paschi di Siena in un filone d'indagine sulla banca. Questa è la sentenza del Tribunale di Milano emessa dai giudici della seconda sezione penale.

Le accuse erano di falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai derivati Alexandria e Santorini e alla loro contabilizzazione a saldi aperti nei bilanci di Mps per gli anni 2013 e 2014 e il primo semestre del 2015. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, poi respinta; a giugno in dibattimento aveva rinnovato la proposta di assoluzione. Alessandro Profumo e Fabrizio Viola sono accusati tra l'altro di false comunicazioni sociali.

I due sono stati condannati anche alle pene accessorie di rito, tra cui cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese.