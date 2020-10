Arriva la newsletter di gonews.it: una mail al giorno con i fatti della giornata

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Le possibilità di avere a portata di mano le notizie di gonews.it si ampliano ancora. Dopo il successo delle pagine Facebook e dei gruppi territoriali, dopo l'avvio dei canali Telegram dedicati ai comuni dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio, parte anche la newsletter di gonews.it.

Sarà inviata ogni giorno alle 19 e conterrà i link per cliccare sulle notizie più importanti della giornata (tra cui anche il numero di contagi nella regione e nell'Asl Centro). Una specie di 'punto della giornata' a cura della nostra redazione, con le novità a nostro parere più rilevanti. Senza troppi fronzoli, per arrivare dritto nel cuore della notizia.

Le newsletter dedicate sono ritornate a essere un punto importante di raggiungimento del pubblico, che spesso non riesce a dedicarsi nell'arco della giornata alle notizie di carattere locale ma vuole avere sott'occhio gli accadimenti più importanti. Vogliamo essere presenti anche in questo settore.

Come ci si iscrive: qui sopra trovate il form da compilare. Nella vostra posta giungerà una mail che chiederà la conferma dell'iscrizione (potrebbero volerci alcuni minuti prima dell'arrivo, controllate anche nella posta indesiderata o nella cartella spam del vostro indirizzo email).

Non utilizzeremo il tuo indirizzo mail in altri modi se non quello di inviarti la mail della newsletter ogni giorno. All'interno della mail troverai anche le condizioni per aggiornare le preferenze o disiscriverti qualora tu lo vorrai.

Newsletter gonews, un esempio