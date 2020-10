Partecipate, Palazzo Vecchio cede alla Regione Toscana le quote di partecipazione in Fidi Toscana

Il Comune di Firenze cede le proprie partecipazioni in Fidi Toscana alla Regione Toscana in linea con le decisioni prese nel corso del tempo in merito alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta.

Le azioni detenute dal Comune, cedute alla Regione, sono 3693. “L’atto di oggi, con il passaggio delle quote comunali alla Regione Toscana, chiude un percorso iniziato nel 2015” ha detto l’assessore alle partecipate Federico Gianassi. “Resta la comunanza di intenti con la Regione Toscana relativamente agli obiettivi di rilancio e valorizzazione di Fidi Toscana rispetto ai quali siamo pronti a dare il nostro contributo”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa