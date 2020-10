Sicurezza stradale, cinque nuove apparecchiature di rilevamento del rosso semaforico a Lastra

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di investimento sulla sicurezza stradale con l’installazione di 5 nuovi dispositivi di rilevazione semaforica utilizzati nei pressi di incroci per sanzionare coloro che passano con il rosso. Due di queste apparecchiature saranno installate nella frazione di Porto di Mezzo dove la strumentazione sarà posizionata in corrispondenza dei semafori sulla via Livornese in entrambe le direzioni, mentre le altre tre saranno collocate nel capoluogo in sostituzione di quelle già presenti (ormai non funzionanti da qualche tempo) presso l’intersezione semaforica di via Livornese, via Diaz, via Matteotti. Le 5 nuove strumentazioni, che saranno attivate sul territorio entro il mese di novembre, sono state acquistate dall’amministrazione comunale grazie ad un investimento pari a 180.000 euro.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti sulla sicurezza stradale sulla principale arteria di traffico veicolare della nostra città – ha spiegato l’assessore alla polizia municipale Annamaria Di Giovanni- a tutela sia dei pedoni che dei tanti autoveicoli che ogni giorno la attraversano provenienti da zone urbane che extraurbane. Ricordiamo che chi non rispetta il rosso può essere causa di gravi incidenti stradali e quindi queste strumentazioni vanno proprio a colpire chi commette queste infrazioni”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa