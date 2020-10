Toma (FdI) si dimette da coordinatore di Montaione e Gambassi Terme

A decorrere dal mese di ottobre 2019 ho svolto l'incarico di coordinatore di Fratelli d'Italia per i comuni di Montaione, paese in cui risiedo e Gambassi Terme. Ho eseguito questo compito con il massimo impegno e con tutta la trasparenza possibile, sia nei confronti del mio partito sia soprattutto nei confronti dei cittadini. Comunico di aver rassegnato le dimissioni di coordinatore e di averlo comunicato a Federico Pavese coordinatore di Fratelli d'Italia per l'empolese valdelsa.

Le ragioni della mia decisione sono in conseguenza di un dissenso nei confronti di Leonardo Rossi, capogruppo in consiglio comunale a Montaione per Montaione nel Cuore e per tutti i partiti del centrodestra. Tale dissenso è legato alle vicende riguardanti la surroga di un nostro consigliere comunale avvenuta nel corso dell'ultimo consiglio.

Ho visto che in politica ci si dimette perché si pretende qualcosa o perché non si è ottenuto qualcosa. Io mi dimetto per una questione di principio, non volevo nulla.

Ringrazio tutti i cittadini di Montaione e Gambassi Terme nel cui interesse ho lavorato nei limiti delle mie possibilità. Sono certo che il mio partito saprà sostituirmi con una persona ancora più all'altezza della situazione.

Fabrizio Toma