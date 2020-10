Per lui erano installati male, quindi ha tranciato e rimosso tutti i tubi dell'impianto di irrigazione delle aiuole intorno alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. L'uomo si è appunto giustificato con i poliziotti dicendo che non erano stati installati correttamente. L'uomo, un 28enne originario del Ghana, è stato denunciato per danneggiamento.