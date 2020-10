Volterra, al via i lavori per le nuove scale al 'Gioconuovo'

A partire da lunedì 19 ottobre, in virtù del finanziamento di 90mila euro assegnato all'Amministrazione volterrana dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, avranno inizio i lavori per la realizzazione delle nuove scale funzionali al collegamento con il centro storico in l.d. “Gioconovo”.

L'importo dei lavori ammonta a € 70.000,00 compreso gli oneri della sicurezza giusta il Q.T.E. di cui alla Determina del Settore 4 n. 659 del 14/09/20. La restante somma si intende destinata come da prassi amministrativa. L'intervento si configura come migliorativo rispetto alla generali condizioni di accessibilità e soprattutto portatore di un indubbio aumento del grado di sicurezza per cittadini e turisti che provengono dai parcheggi che lambiscono le mura urbane medievali e di tutti coloro che per diverse ragioni percorrono il Viale F. Porretti (già Via F. Ferrucci).

Le nuove scale, situate in un nodo strategico della complessiva accessibilità al centro urbano si articolano in tre corpi scala mediate da un ripiano di quota intermedia tra il livello strada e il piano di arrivo secondo il disegno in pianta unito al presente articolo.

Il primo corpo scala, a rampa unica, si sviluppa parallelamente al Viale in continuità con il percorso pedonale proveniente dal parcheggio di Vallebuona e distanziato rispetto al Viale stesso della larghezza di un nuovo marciapiede e di una striscia di terreno a verde che giunge fino a contatto del parapetto.

Il secondo corpo di scala, a due rampe, si eleva a partire dal parcheggio lungo le mura urbane, in corrispondenza dell'attuale pensilina, con il parapetto separato dal Viale per mezzo del citato nuovo marcipaiede. Le due rampe di scala raggiungono la medesima quota, corrispondente ad una “piazzetta di riposo” dove si trovano collocate delle sedute in pietra. A partire da questa piazzetta si innalza il terzo corpo di scale, a due rampe, che superano il dislivello esistente fino al ripiano che si apre innanzi all'ingresso del sottopasso di S. Lino.

Il risultato è quindi un sistema articolato di collegamenti verticali a diversa quota, ripiani intermedi per la sosta temporanea e sistemazioni a verde, incastonati in un coerente rapporto tra setti controterra e parapetti murari, corredati di adeguati corpi luminanti. Il progetto prevede anche l'installazione di un ascensore con accesso dal parcheggio lungo le mura medievali, in grado di assicurare il superamento del completo dislivello anche da parte delle persone con diverso grado di disabilità. La previsione dell'ascensore comporterà, come già compendiato nel progetto approvato, un congruo, per quanto minimo allargamento del sottopasso per consentire il passaggio degli ausili motori delle persone con disabilità. Questi ultimi due interventi troveranno realizzazione in un secondo lotto di lavori, previa individuazione di ulteriore finanziamento o cofinanziamento da parte di Enti sovraordinati.

Il naturale completamento del complesso di opere non potrà non prevedere anche una riqualificazione del sottopasso che versa oggi in precarie condizioni di conservazione. E' più che doveroso da parte mia ringraziare l'arch. Emanuela Veracini per la redazione del progetto architettonico, l'ing. Graziano Perugi per la progettazione delle opere strutturali in c.a., il responsabile del settore 4 ing. Cristiano Ciolli e tutto lo staff dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato al miglior esito del risultato.

Fonte: Comune di Volterra