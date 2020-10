Savino Del Bene, scontro al vertice con Busto Arsizio

Domenica (ore 17.00) la Savino Del Bene Scandicci affronterà la decima gara in meno di un mese e si tratterà di una gara non banale, visto che di fronte alle ragazze di Barbolini si parerà la Unet E-Work Busto Arsizio. La sfida, che varrà per la sesta giornata del campionato di Serie A1, metterà a confronto Scandicci e Busto Arsizio, due squadre destinate a darsi battaglia per le posizioni nobili della classifica e non solo, dato che entrambe fanno parte del Girone A della CEV Champions League.

EX E PRECEDENTI

Gara ricca di ex quella di domenica. Nelle fila della Unet E-Work Busto Arsizio figurano due giocatrici con un passato a Scandicci. La serba Jovana Stevanovic è approdata nella formazione bustocca questo anno, dopo aver indossato per due stagioni consecutive la maglia della Savino Del Bene. Meno duraturo il periodo scandiccese di Alexa Gray, arrivata in Toscana il 15 gennaio 2020 e rimasta in maglia Savino Del Bene fino alla chiusura anticipata della stagione.

Nel roster della Savino Del Bene sono invece tre le ragazze con un passato a Busto Arsizio. Nella stagione 2010-2011 Luna Carocci ha vestito i colori di quella che si chiamava Yamamay Busto Arsizio, Letizia Camera invece ha giocato a Busto Arsizio durante il campionato 2014-2015, mentre Martina Samadan ha disputato solamente metà della stagione 2018-2019 con la Unet E-Work Busto Arsizio, essendo arrivata in Lombardia nel gennaio 2019.

Undici i precedenti ufficiali tra le due formazioni, con il bilancio che è favorevole alla Savino del Bene, in grado di imporsi in 7 sfide a fronte di 4 K.O.. L'ultima sfida disputata in casa di Busto Arsizio risale al 2 dicembre 2018 e in quell'occasione Scandicci si impose per 0-3 al termine di un'ora e venti minuti di gioco.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Siamo contenti per aver ottenuto 4 vittorie in 5 partite. L'asticella della difficoltà però si sta alzando. Arriva infatti la sfida contro Busto Arsizio, che è una squadra fortissima. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, abbiamo riposato nella giornata di giovedì. Da venerdì invece ci siamo dedicati a questa difficile sfida”

LE AVVERSARIE

La Unet E-Work Busto Arsizio non ha giocato il turno infrasettimanale che avrebbe dovuto vederla opposta a Brescia. La partita è stata infatti rinviata in seguito alla positività al Covid-19 che ha colpito tre giocatrici e un membro dello staff. La squadra lombarda, che ha iniziato la sua stagione arrivando in finale di Supercoppa, ha raccolto 1 vittoria e 2 sconfitte nell'avvio del campionato di Serie A1 e al momento è decima con 3 punti in classifica. Coach Marco Fenoglio, al suo primo anno sulla panchina di Busto Arsizio, dovrebbe puntare sul 6+1 con Bonelli al palleggio e Mingardi da opposto. Gennari e Gray giocheranno in banda. Olivotto e Herrera Blanco formeranno il tandem di centrali. Leonardi indosserà invece la maglia da libero.

IN TV

La partita fra Unet E-Work Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta dalla televisione ufficiale della Lega Pallavolo Femminile (LVF TV).

Fonte: Savino Del Bene Volley