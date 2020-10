Aggredì sanitari in ambulanza, condannato a 9 mesi

È stato condannato a 9 mesi per resistenza, minaccia, lesioni e danneggiamento entrambi aggravati il 29enne che picchiò gli infermieri che lo avevano soccorso, scagliando contro di loro un defibrillatore e sfasciando un'ambulanza a Monte San Savino.

L'episodio risale a qualche tempo fa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato soccorso dall'ambulanza. In preda ai fumi dell'alcol stava creando diversi problemi. L'aggressione del giovane marocchino è avvenuta in ambulanza. I sanitari hanno riportato traumi e lesioni medicate in ospedale con prognosi dai cinque ai sette giorni.