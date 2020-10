Castelfiorentino perde un pezzo della sua storia recente: è morto Giovanni Santini, maestro ed ex vicesindaco

Castelfiorentino perde oggi due figure importanti della sua storia recente: dopo la notizia della morte di Mario Giannetti, la città è in lutto anche per la scomparsa avvenuta nella notte di ieri di Giovanni Santini, maestro delle scuole e figura molto conosciuta in città, anche per il suo impegno politico. È stato più volte consigliere comunale per il Partito Socialista ed ha fatto parte delle Giunte del sindaco Frediani a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta ricoprendo anche il ruolo di vicesindaco. Inoltre è stato Presidente dell'Associazione Intercomunale, embrione allora di quella che oggi è l'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, e ha partecipato attivamente a molte iniziative culturali nel comune.

A ricordarlo, con un post su facebook, è stato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni: "Ho appena ricevuto la notizia di una ulteriore scomparsa di un personaggio importante di Castelfiorentino, oltre a quella del caro Mario Giannetti. Ricordo ancora con piacere le ultime occasioni che ho avuto di vederlo, quando ancora provato fisicamente, ha avuto modo comunque di partecipare a iniziative nel campo della cultura di Castelfiorentino, per il suo Comune cui era tanto legato (anche quale bibliotecario) e che ha servito con eleganza, rispetto e competenza. Una figura importante per Castelfiorentino, che ricorderemo sempre con affetto. Le mie condoglianze, e quelle dei castellani, alla sua famiglia. Riposi in pace".