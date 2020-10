Click Day, Casucci (Lega): "Tormentato per gli operatori interessati"

"Era naturalmente atteso da molti operatori del settore turistico-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-ma per diversi di loro che, da Arezzo, hanno provato ad accedere nel portale di Sviluppo Toscana per ricevere dei finanziamenti a fondo perduto, l'impresa si è rivelata molto ardua. Già la formula, per noi chiaramente discriminante, del cosiddetto "Click Day" era sbagliata, se, poi, ci si mettono pure grosse difficoltà per partecipare a questa sorta di "lotteria", allora è più che condivisibile il malumore fra chi, pazientemente, ha provato più volte a connettersi, senza riuscirci." "Qualcuno, quindi, giocoforza non ha potuto approfittare di questa opportunità che, in tempi di crisi per il comparto, stante la pandemia, sarebbe stata una, seppur minima, boccata d'ossigeno. Sinceramente-conclude il rappresentante della Lega-le successive scuse agli utenti da parte della Regione, ci paiono una magra ed insufficiente consolazione."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa