Giglioli (Lega): "Documenti irregolari in commissione, esposto al prefetto"

Nell’ultimo consiglio comunale ho denunciato una irregolarità nella presentazione degli atti relativi a quanto discusso nella competente commissione

Era infatti impossibile discutere nella commissione del primo ottobre una relazione tecnica, pervenuta con i documenti del Consiglio, che porta la data del 05 ottobre e di conseguenza aver deliberato il primo di ottobre su quell’argomento.

Ho chiesto di rinviare il punto al Consiglio Comunale successivo per poter approfondire, ovviamente mi è stato negato e allora ho richiesto copia del verbale della commissione, che ad oggi è inesistente, per vedere che cosa avrei votato o detto io in merito all’argomento. Così per essere a conoscenza delle mie dichiarazioni.

Ho poi provveduto a fare esposto al Prefetto perché anche se le minoranze non possono in alcun modo inficiare il voto, voglio ancora credere che si possa pretendere almeno un Iter istituzionale corretto.

Susi Giglioli, capogruppo Lega Castelfiorentino