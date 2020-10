Giornata del Volontario Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno

Il 17 Ottobre prossimo, a un anno esatto dalla scomparsa di Valter Salani, la Pubblica Assistenza di Santa Croce Sull'Arno e l’Avis Comunale vogliono onorarne la memoria e ricordare l’amico, il volontario, l’uomo che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Era in preparazione da tempo una Giornata da vivere insieme nel ricordo di Valter e dedicata a tutti i generosi volontari che hanno fatto parte della nostra famiglia/ le nostre Associazioni, come Adolfo Sassetti e Danilo Giannoni, e a tutti quelli che oggi e sempre si impegnano per aiutare gli altri.

Purtroppo le recentissime norme contenute nel nuovo Dpcm impongono di modificare la proposta iniziale. Sarà dunque realizzata una cerimonia alla presenza della famiglia di Valter, delle Istituzioni e delle tante Associazioni di volontariato del territorio . L’evento si svolgerà in una struttura all'aperto nello spazio adiacente alla Pubblica Assistenza e saranno scrupolosamente seguite le disposizioni anti-covid con mascherine, distanziamento regolamentare e quanto necessario.

L’orario di svolgimento della Giornata del Volontario viene posticipato alle ore 16:30 di Sabato 17 Ottobre, (con termine alle ore 18:00 circa). Non si svolgeranno il torneo di calcio-balilla e la merenda. Si spera e ci si propone di realizzare l’intera manifestazione così come sarebbe stato nel desiderio della Pubblica Assistenza e nello spirito del nostro amico scomparso, appena sarà possibile, in base all'evoluzione della situazione sanitaria

Fonte: Ufficio Stampa