Grassina, via ai lavori del nuovo ponte pedonale

Via ai lavori sul ponte pedonale tra piazza Umberto I e via Bikila a Grassina. Le lavorazioni inizieranno nella mattina di lunedì 19 ottobre e andranno avanti per circa 90 giorni, concludendosi all’inizio del nuovo anno. Durante questo periodo, il ponte resterà chiuso al transito dei pedoni. Il restyling del passaggio pedonale nel cuore di Grassina segue il primo lotto di lavori che l’anno scorso hanno già interessato il percorso adiacente alla Casa del Popolo.

“La riqualificazione del ponte sull’Ema – dichiara il sindaco Francesco Casini – è un punto importante nella nostra strategia per il rilancio del centro della frazione, che rafforzerà il collegamento tra la piazza, il retro della Casa del Popolo e la zona di via Bikila. Sarà un’opera “green” improntata alla sostenibilità, un “ponte giardino” che i cittadini potranno vivere e sentire proprio”.

L’importo complessivo di questa nuova “tranche” di interventi è di circa 70mila euro, cofinanziati in buona parte dalla Regione Toscana, grazie all’aggiudicazione da parte del Comune dei fondi per la valorizzazione dei luoghi di commercio e la rigenerazione degli spazi urbani.

“A corredo del ponte – dichiara l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini – sarà inserita anche una speciale cartellonistica dedicata alle attività commerciali di Grassina, in linea con le finalità del Bando regionale. Un modo in più per valorizzare il nostro Centro Commerciale Naturale”.

Gli interventi riguarderanno in particolare le pavimentazioni, l'illuminazione, le cancellate e gli arredi urbani, inclusi i cartelli dedicati ai luoghi di interesse turistico e agli esercizi commerciali.

“Quest’opera – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – si inserisce nel più complessivo restyling dell’area. Conclusi i lavori sul passaggio pedonale, sarà riqualificata anche la zona delle panchine della Casa del Popolo, con la sistemazione della pavimentazione in ghiaia e l’acquisto di nuove sedute”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa