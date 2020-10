Incidente in viale Michelangelo, motociclista in ospedale

Scontro auto-moto in viale Michelangelo con il centauro portato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri sera alle 23.10. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale intervenuta sul posto, il conducente della moto stava salendo verso il piazzale quando in curva, poco dopo via Tacca, per ragioni da accertare ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Su questa stava transitando un’auto e lo scontro è stato inevitabile. Il motociclista, 23 anni, è stato portato in ospedale in codice rosso (30 giorni di referto).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa