Inseguimento nella notte a Firenze, denunciato minorenne

Inseguimento nella notte a Firenze. La polizia stava effettuando dei controlli in periferia quando ha provato a fermare un'utilitaria, ma il guidatore si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento tra Le Piagge e Brozzi. L'auto ha imboccato contromano una strada e ha fermato la corsa in via delle Fate. Sono scese tre persone, scappate a piedi. I poliziotti hanno fermato un 15enne, poi denunciato per resistenza e riaffidato alla madre. L'auto era priva dell'assicurazione, vanno avanti le ricerche per gli altri due soggetti presenti a bordo della vettura.